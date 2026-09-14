В Минобороны Польши рассказали о переломе хода СВО в пользу России этой зимой МО Польши: зима станет переломным периодом в ходе конфликта на Украине

Москва14 сен Вести.Зима 2026 года может стать переломным периодом в конфликте на Украине и сыграть в пользу России. Такое заявление сделал замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

Ближайшие месяцы, особенно зима, станут таким переломным периодом приводит его слова издание TVN24

Он подчеркнул, что российская армия сменила тактику, и если раньше она наносила удары только в ночное время, то теперь стремится "удерживать Украину в состоянии постоянной боевой готовности". Именно поэтому, по словам Томчика, западным странам необходимо активнее оказывать помощь Киеву, в особенности для защиты от воздушных атак.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Киев получит финансовую помощь в размере 841 миллион долларов под гарантии Канады.