МО Норвегии наладило диалог с Киевом после атаки в Финском заливе

В МО Норвегии заявили о диалоге с Украиной после атаки в Финском заливе МО Норвегии наладило диалог с Киевом после атаки в Финском заливе

Москва24 ноя Вести.Минобороны Норвегии ведет диалог с украинской стороной по вопросу стабильности в регионе. Об этом заявил глава норвежского ведомства Торе Сандвик.

По его словам, которые приводит Reuters, после урегулирования конфликта Норвегия сосредоточится на том, что Украина должна действовать в рамках международного права.

Мы также сосредоточены на том, что они должны уважать нашу потребность в стабильности в нашем регионе, и сейчас у нас налажен хороший диалог с украинцами по этому вопросу отмечается в публикации

Издание также напомнило о заявлении финских военных о том, что удар беспилотника по российскому сухогрузу в Балтийском море 21 ноября, вероятно, был нанесен Украиной.

Ранее сообщалось, что судно "Мурман" Морспасслужбы довело аварийный сухогруз "Спарта II" из Финского залива до безопасной якорной стоянки в порту Петербурга.