В Мосбирже предрекли крах рынка облигаций, если дефолт Евротранса не расследуют Швецов: отказ расследовать дефолт "Евротранса" грозит крахом рынка облигаций

Москва16 сен Вести.Рынку облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) может "прийти конец", если случаи дефолта по облигациям "Евротранс" не расследуют, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

Такое заявление он сделал в рамках IV форума "Цифровые финансы", организованного АКРА.

Если мы это пропустим, то выстроится очередь желающих сделать так же. Рынку облигаций, которые покупают физические лица, придет конец вместе с рынком ЦФА сказал Швецов

Седьмого сентября сообщалось, что компания "Евротранс", управляющая сетью АЗС "Трасса" в Москве и Подмосковье, допустила фактический дефолт по всем выпускам своих облигаций.

В качестве причины дефолта "Евротранс" указал "временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки".