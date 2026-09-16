Москва16 сенВести.Рынку облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) может "прийти конец", если случаи дефолта по облигациям "Евротранс" не расследуют, заявил глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.
Такое заявление он сделал в рамках IV форума "Цифровые финансы", организованного АКРА.
Если мы это пропустим, то выстроится очередь желающих сделать так же. Рынку облигаций, которые покупают физические лица, придет конец вместе с рынком ЦФАсказал Швецов
Седьмого сентября сообщалось, что компания "Евротранс", управляющая сетью АЗС "Трасса" в Москве и Подмосковье, допустила фактический дефолт по всем выпускам своих облигаций.
В качестве причины дефолта "Евротранс" указал "временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки".