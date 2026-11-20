В Москве ценят готовность Турции обеспечить условия для переговоров по Украине Вершинин: Россия благодарна Турции за содействие переговорам по Украине

Москва20 ноя Вести.Россия ценит стремление Турции принять переговоры по Украине и содействовать их проведению. Об этом в интервью газете Hürriyet сообщил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

Поэтому мы подчеркиваем, что ценим готовность Турции принять эти переговоры, обеспечить необходимые условия для переговоров и содействовать их проведению сказал дипломат

Он также отметил, что Москва всегда предпочитала переговорное, дипломатическое и политическое решение. Однако такой подход, по его словам, не должен означать временное прекращение огня.

Мы должны разобраться в корнях конфликта, должны понять, почему этот конфликт возник. Это возвращает нас к важным вопросам расширения НАТО и, к примеру, запрету на Украине говорить по-русски, а также к вопросу гонений в отношении канонической Православной церкви отметил посол

Ранее в Турции оценили последствия от антироссийских санкций для Европы. По данным издания Aydınlık, "попытки Запада подорвать Россию в политическом и экономическом плане провалились".