Москва10 ноя Вести.Попытки Запада подорвать Россию в политическом и экономическом плане провалились, пишет турецкое издание Aydınlık.

Через четыре с лишним года стало очевидно, что этот план не дал результатов говорится в публикации

Как отмечается в статье, после начала конфликта на Украине в 2022 году в западных столицах рассчитывали, что Россия столкнется с одними из самых суровых ограничений в истории, ее экономика окажется под давлением, условия жизни ухудшатся, социальное недовольство усилится, а в Москве в итоге произойдет политический коллапс. Однако Москва переориентировала торговлю на Азию и создала альтернативные финансовые механизмы, а деятельность президента Владимира Путина пользуется высокой поддержкой населения, подчеркивает издание.

При этом Европа, по оценке авторов материала, столкнулась с серьезными последствиями собственных решений, включая отказ от российских энергоносителей, а в странах континента разгорелись масштабные протесты.

Сейчас уже не подлежит сомнению тот факт, что экономическая борьба с Москвой обходится Европе недешево говорится в тексте

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Путин называл политику сдерживания и ослабления страны долгосрочной стратегией западных государств, отмечая, что ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве также поясняли, что санкции приносят ущерб прежде всего самим странам ЕС.