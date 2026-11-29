В МВД рассказали, что делать, если мошенники завладели аккаунтом на "Госуслугам"

В МВД объяснили, что делать, если потерян доступ к "Госуслугам" из-за мошенников В МВД рассказали, что делать, если мошенники завладели аккаунтом на "Госуслугам"

Москва29 ноя Вести.Если мошенники взломали учетную запись на "Госуслугах", то необходимо выйти из всех активных сессий, сменить пароль и проверить последние действия в аккаунте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

На портале "Госуслуги" выйти из всех активных сессий, сменить пароль, проверить историю входов и отключить подозрительные устройства отметили в пресс-службе ведомства

Кроме того, в ведомстве посоветовали создать для аккаунта на "Госуслугах" сложный и неповторимый пароль, а также подключить двухфакторную аутентификацию.

При этом важно сохранить все доказательства для обращения полицию. Так, скриншоты переписки с мошенниками, записи звонков и номера телефонов помогут правоохранителям найти зацепки в расследовании.

Ранее в МВД рассказали, как защититься от мошенников в сети.