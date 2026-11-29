Москва29 нояВести.Если мошенники взломали учетную запись на "Госуслугах", то необходимо выйти из всех активных сессий, сменить пароль и проверить последние действия в аккаунте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
На портале "Госуслуги" выйти из всех активных сессий, сменить пароль, проверить историю входов и отключить подозрительные устройстваотметили в пресс-службе ведомства
Кроме того, в ведомстве посоветовали создать для аккаунта на "Госуслугах" сложный и неповторимый пароль, а также подключить двухфакторную аутентификацию.
При этом важно сохранить все доказательства для обращения полицию. Так, скриншоты переписки с мошенниками, записи звонков и номера телефонов помогут правоохранителям найти зацепки в расследовании.
Ранее в МВД рассказали, как защититься от мошенников в сети.