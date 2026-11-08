МВД: накопление персональных данных в ChatGPT создает риски для пользователей

В МВД заявили о риске утечки личных данных при использовании ChatGPT МВД: накопление персональных данных в ChatGPT создает риски для пользователей

Москва8 ноя Вести.Накопление персональных данных в памяти нейросети ChatGPT может быть использовано для создания цифрового досье. Об этом заявили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Уточняется, что дополнительную опасность представляет возможность манипулирования памятью ИИ через внедрение ложных инструкций в обрабатываемые документы.

С точки зрения безопасности накопление персональных данных в памяти ChatGPT создает потенциальные риски идентификации пользователей, даже использующих псевдонимы отмечается в сообщении

Для защиты своих данных необходимо контролировать настройки памяти и персонализации ИИ-сервисов, не загружать в чат с нейросетью служебные документы и другую конфиденциальную информацию, обезличивать запросы, исключая реальные имена, адреса и другие идентифицирующие сведения.

29 октября сообщалось, что нейросеть Claude начала блокировать аккаунты российских пользователей после проверки паспортов и подтверждения личности.