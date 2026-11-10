В НАФИ раскрыли отношение россиян к копированию известных брендов Намеренное копирование брендов вызывает у россиян настороженность

Москва10 ноя Вести.Россияне настороженно относятся к умышленному сходству названий, упаковок и логотипов товаров с популярными брендами. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Лишь 2% респондентов положительно относятся к такому методу продвижения. Для 22% опрошенных подобный маркетинг – намеренное введение покупателей в заблуждение. Еще 19% чувствуют раздражение, а 17% респондентов отметили, что копирование чужого стиля вызывает недоверие.

Отношение россиян к отечественным брендам, которые копируют стиль ушедших зарубежных марок, оказалось лояльнее: 43% граждан относятся к такому приему нейтрально, 39% — скорее положительно, и лишь 12% высказались скорее отрицательно. Еще 6% опрошенных затруднились ответить.

При этом 40% россиян за последний год стали чаще замечать товары, схожие с известными брендами, а 33% опрошенных считают, что количество подобной продукции не изменилось.

Ранее политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов подчеркнул, что покинувшие РФ компании будет ждать "непростой разговор", если они захотят вернутся. По его словам, нишу европейских компаний уже заняли фирмы из Китая или США.