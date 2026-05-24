В "Народном фронте" рассказали о помощи пострадавшим в Старобельске В Сатробельск для помощи пострадавшим приехала группа "Народного фронта"

Москва24 мая Вести.Для помощи пострадавшим от улара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске выехала сводная группа молодежи. Об этом ИС "Вести" рассказал координатор молодежи "Народного фронта" ЛНР Егор Харьковский.

Ранним утром вооруженные формирования Украины нанесли удар беспилотниками по педагогическому колледжу города Старобельск Луганской Народной Республики. Сводная группа молодежки "Народного фронта" и регионального исполкома "Народного фронта" выехали на место ликвидировать последствия удара заявил Харьковский

Местный житель города Старобельск Сергей Тригуб поделился, как ему помогли активисты "Народного фронта".

Сегодня ночью прилетел беспилотник и навредил. Но ребята "Народного фронта" очень помогли, закрыли тепловой экран. И я им очень благодарен рассказал Тригуб

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции "Народный фронт" собрал более 67 млрд рублей помощи военнослужащим и мирному населению. Об этом рассказали в пресс-службе организации.