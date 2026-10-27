В Нижнем Тагиле погибла девочка, упавшая с велосипеда под мусоровоз В Нижнем Тагиле ребенок погиб под колесами мусоровоза

Москва27 окт Вести.В Нижнем Тагиле девочка погибла под колесами мусоровоза. Дело водителя передали в суд. Об этом сообщил MAX-канал "Суды Свердловской области".

Отмечается, что трагедия произошла на Лисогорской улице днем 12 июля 2026 года. Водитель "Камаза" остановился, чтобы загрузить отходы, а трогаясь с места, не убедился, что вокруг безопасно. Неподалеку от машины без присмотра родителей катались дети. Одна девочка упала с велосипеда на дорогу, и ее задавило мусоровозом. Ребенок скончался на месте.

Водителю вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

В Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении Александра Огольцова, водителя грузовика-мусоровоза. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) говорится в публикации

Компания-работодатель добровольно перечислила родственникам 34 тысячи рублей. Мать погибшей требует через суд 5 миллионов рублей моральной компенсации – ответчиками значатся и шофер, и собственник автомобиля.

Дату заседания пока не назначили. Все обстоятельства и доводы сторон суд оценит в ходе разбирательства.