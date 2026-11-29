В Общественной палате рассказали о новой схеме мошенничества в магазинах Мошенницы воруют баллы с карт лояльности на кассе магазинов косметики

Москва29 ноя Вести.Мошенницы у касс парфюмерных магазинов просят воспользоваться скидочной картой покупателя, а после того, как тот передает карту, списывают его накопленные баллы на свою покупку и скрываются. О новой схеме мошенничества сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, на кассах в магазинах косметики и парфюмерии девушки часто просят у мужчин-покупателей их карты лояльности, чтобы воспользоваться скидкой.

Любой мужчина как благородный джентльмен соглашается даме помочь, но вот только после того, как он предоставляет свою карту, мошенница списывает его бонусы на свою покупку и испаряется из магазина отметил Машаров

Он уточнил, что у аферисток в последний момент разряжается телефон, на котором установлено приложение магазина, а пластиковая карта лояльности осталась в другой сумочке.

Пока мужчина передает карту, пытаясь помочь, злоумышленница незаметно смотрит на экран его смартфона и запоминает данные. В приложениях магазинов баланс бонусов нередко отображается крупно, поэтому его легко разглядеть. Затем девушка использует накопленные баллы для оплаты своей покупки и уходит.

Машаров посоветовал покупателям не передавать свои карты лояльности магазинов третьим лицам, так как утраченные бонусы невозможно восстановить.