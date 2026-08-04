Москва4 авгВести.В Ормузском проливе был нанесен удар по сухогрузу, двигающемуся под флагом Либерии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в сфере морской безопасности.
Оператором судна выступает греческая фирма Modion Maritime Management.
Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вестипередает агентство
По его информации, снаряд попал в машинное отделение и привел к пожару в жилой зоне. Экипаж пытается потушить огонь и ему требуется помощь, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Иран и Оман практически завершили переговоры по судоходству в Ормузском проливе.