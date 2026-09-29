В Парламентской библиотеке рассказали о запросах депутатов В Парламентской библиотеке рассказали, какие запросы поступают от депутатов

Москва29 сен Вести.Депутаты направляют разнообразные по характеру и содержанию запросы в Парламентскую библиотеку. Об этом ИС "Вести" рассказала ведущий консультант Управления библиотечных фондов Парламентской библиотеки Алла Павлинцева.

Запросы, поступающие к нам от депутатов, очень разнообразны по своему характеру и содержанию. Например, из последнего - сейчас очень большой интерес к проблеме искусственного интеллекта, использование его в различных отраслях знаний и также правовому регулированию отметила она

С библиотечными архивами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата могут работать также дистанционно.

Парламентская библиотека очень востребована. Мы обеспечиваем законодательную деятельность депутатов, готовим информационные материалы для сопровождения парламентских слушаний, круглых столов, готовим аналитические материалы к правительственным часам. Для нас нет слова "нет". Мы постараемся обеспечить полностью все запросы, которые поступают к нам в библиотеку сказала замначальника управления библиотечных фондов Парламентской библиотеки Елена Гизенко

Помощник депутата Юрия Синельщикова по работе в ГД Валерия Яковлева подчеркнула ценность информации, хранящейся в библиотечных фондах.

Гуглить получается, но часто мы сталкиваемся с тем, что очень много довольно ценной информации остается в закрытом доступе. И как раз-таки библиотека нас всегда выручает. Очень важно в работе парламентария, чтобы информация была надежная. И в этом кто как не библиотекарь может нам помочь добавила она

На данный момент фонд парламентской библиотеки насчитывает около полутора миллиона единиц хранения, включая редкие и уникальные издания 18 и 19 веков.