В Польше разгорелся скандал после предложения Рады переименовать Пшемысль и Хелм Fakt: поляки возмущены идеей Рады переименовать польские города Хелм и Пшемысль

Москва6 авг Вести.Поляки возмутились инициативой группы депутатов Верховной рады во главе с парламентарием от Волынской области Игорем Гузем переименовать на украинский лад польские города, пишет издание Fakt.

Украинский депутат заявил, что поляки используют собственные названия для населенных пунктов на Украине. По его мнению, украинцы вправе применить схожий подход и использовать исторические украинские эквиваленты топонимов, находящихся в Польше.

По данным Wiadomości, инициативу Гузя поддержали еще 17 депутатов Верховной рады.

Депутат считает, что по тому же принципу украинцы могут использовать исторические украинские эквиваленты топонимов, расположенных в Польше. В этом контексте упоминаются среди прочих Пшемысль и Хелм сказано в материале

В украинской традиции город Хелм называется Холм, а Пшемысль пишется как Перемышль, отметил Гузь.

При этом представитель польской партии "Конфедерация" Павел Усендек уверен, что Гузь привел опасные и абсурдные оправдания своей инициативе.

Это империалистическая риторика, основанная на псевдоисторических фантазиях написал Усендек в соцсети X

Ранее Myśl Polska писала, что Украина выбрала Польшу в качестве своего главного врага.