Жители польских Хелма и Пшемысля хотят вернуть Киеву полученные от него звания Жители польских Хелма и Пшемысля предлагают вернуть Украине полученные звания

Москва3 июн Вести.Жители Хелма и Пшемысля в Польше хотят вернуть Киеву полученные от него звания "Городов-спасителей". Об этом говорится в совместном заявлении мэров Якуба Банашека и Войцеха Бакуна.

По их словам, присвоенные городам звания были уникальной наградой, однако она имеет смысл только тогда, когда основана на честности, правде и взаимном уважении. Однако Киев отрицает все это, прославляя Украинскую повстанческую армию (УПА, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли в данной ситуации городам вернуть обратно звание "Город-спаситель" – в знак протеста и для привлечения международного внимания к произошедшему говорится в заявлении мэров в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский переименовал Отдельный центр специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ в честь "героев УПА", действовавших в годы Второй мировой войны. Хотя УПА отметилась массовыми убийствами поляков. Таким образом, по мнению газеты The Telegraph, Зеленский спровоцировал серьезную ссору с Польшей.

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил включить в повестку ближайшего заседания капитулы ордена Белого орла вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды республики.