В Польше задержан второй подозреваемый по делу об убийстве художника Скрепецкого

В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого В Польше задержан второй подозреваемый по делу об убийстве художника Скрепецкого

Москва23 окт Вести.Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали в городе Бяла-Подляска второго подозреваемого по делу об убийстве российского художника Роберта Кузовкова, известного под псевдонимом Семен Скрепецкий. Об этом сообщил координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

Сотрудники ABW задержали второго подозреваемого по делу об убийстве гражданина России в Бяла-Подляске, произошедшем в июне этого года. 22-летний гражданин Грузии подозревается в пособничестве и подстрекательстве к убийству Роберта Кузовкова написал Семоняк в социальной сети X

Суд постановил заключить задержанного под стражу на три месяца на период проведения расследования, заявил он.

Убийство произошло 15 июня около 00.00 неподалеку от улицы Королевы Ядвиги. Согласно версии следствия, неизвестный подошел к 44-летнему Кузовкову и пять раз выстрелил в него. Художник скончался на месте, нападавший скрылся.

В июне национальная прокуратура Польши предъявила обвинение первому подозреваемому.