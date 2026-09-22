В Полтавской области Украины вывели из строя объект компании "Нафтогаз"

В Полтавской области вывели из строя объект "Нафтогаза" В Полтавской области Украины вывели из строя объект компании "Нафтогаз"

Москва22 сен Вести.Вооруженные силы России ракетным ударом вывели из строя объект нефтегазового комплекса украинской компании "Нафтогаз". Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в Telegram.

Разрушенный объект располагался в Полтавской области, уточнили в компании.

Нынешний удар вызвал критические разрушения, что фактически делает восстановление и функционирование объекта невозможными говорится в сообщении

Ранее Минобороны России раскрыло, по каким целям ВС РФ нанесли удары по Украине прошедшей ночью. В частности, военные поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, а также логистические центры в Одессе, Ильичевске и Днепропетровске.