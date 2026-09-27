В посольстве РФ отметили уникальность памятника советским партизанам во Франции Зезюлин: открытие памятника партизанам в Тиле уникально для Западной Европы

Москва27 сен Вести.Открытие памятника советскому женскому партизанскому отряду "Родина" во французской комунне Тиль является уникальным событием для Западной Европы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

По словам дипломата, сегодня в европейских странах наблюдается тенденция по уничтожению культурных объектов советского наследия.

Сейчас обстановка непростая. Отношение к нашей стране во Франции, к сожалению, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И вот такое мероприятие, я бы сказал, уникальное для Западной Европы событие, потому что на самом деле в европейских странах сейчас тенденция к тому, чтобы советские памятники уничтожать и разрушать. А здесь во Франции мы памятник советским героям открываем сказал он

Ранее сообщалось, что посольства России и Белоруссии открыли памятник отряду "Родина". Участники церемонии возложили к мемориалу цветы и отдали долг памяти членам подразделения.

Женский партизанский отряд "Родина" воевал на территории Франции в годы Второй мировой войны. Он был сформирован из 37 советских женщин-узниц нацистского концлагеря Эрувиль, находившегося около Тиля. 8 мая 1944 года они совершили дерзкий побег и присоединились к французскому Сопротивлению как отдельный партизанский отряд.