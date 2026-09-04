В Приморье с участием бизнеса КНР построят газохимический комплекс Газохимический комплекс построят в Приморье с участием китайского бизнеса

Москва4 сен Вести.В Приморском крае построят крупнотоннажный комплекс по производству аммиака и карбамида, соответствующее соглашение подписано между Находкинским заводом минеральных удобрений (НЗМУ) и китайской инжиниринговой компанией China Chengda Engineering.

Китайская инжиниринговая компания выступает генподрядчиком первого этапа НЗМУ – комплекса по производству метанола мощностью в 1 миллион 800 тысяч тонн в год. Этот завод уже построен холдингом "Росхим" в городе Находке. В финансировании проекта участвуют ВЭБ.РФ и ВТБ – их партнерство организовано в рамках программы "Фабрика проектного финансирования".

У НЗМУ есть большая перспектива. Мы как банкиры – ВТБ и ВЭБ.РФ – надеемся, конечно, что первые коммерческие партии будут отгружаться как можно быстрее для того, чтобы кредиты погашались. И мы рассматриваем уже серьезно возможность финансирования второй очереди НЗМУ – это производство карбамида. И, конечно же, это большие возможности для всего азиатского региона отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Он добавил, что Находкинский завод – это значимый для Приморья проект, который создает основу для развития современной промышленности на Дальнем Востоке. Его реализация даст региону 1,5 тыс. рабочих мест, а также налоговые поступления.

Банк ВТБ совместно с ВЭБ.РФ в рамках "Фабрики проектного финансирования" участвует в строительстве крупнейшего завода по производству метанола в России. Общий бюджет проекта составляет около 225 млрд рублей. Доля ВТБ в финансировании – 45%. Мы действительно в проекте с самого начала, с 2019 года, и обеспечивали не только финансирование, но и всю расчетную инфраструктуру сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук

Строительно-монтажные работы крупнейшего комплекса по производству метанола уже завершены, осталось выпустить продукцию весной 2027 года.

Нашей компанией в кратчайшие [сроки], за три года с последними двумя годами форсирования, был реализован сложнейший проект, новый высокотехнологичный экологичный комплекс по производству 1,8 млн тонн метанола. Это первая очередь. Также нами предполагается строительство второй очереди. Во второй очереди мы предполагаем реализовать 2 млн тонн товарного аммиака и 3,5 млн тонн карбамида. В целом этот проект очень важен, в том числе для бюджета Приморского края подчеркнул председатель совета директоров АО "Росхим" Игорь Ротенберг

Экономический эффект от проекта будет заметен и для Приморского края. Налоговые отчисления пополнят бюджет на 10%, а после запуска второй площадки по выпуску карбамида – на 25%. Находкинский завод минеральных удобрений – один из самых современных и экологичных в мире.

За данным метанолом выстроилась очередь. Это азиатские страны, это Китай, это Индонезия, это страны Юго-Восточной Азии. Все хотят заключать долгосрочные контракты. Примерно половину объема мы уже законтрактовали. Вторую половину мы планируем реализовывать самостоятельно через свои емкости в портах Китая отметил генеральный директор АО "Росхим" Эдуард Давыдов

Накануне президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дал официальный старт пусконаладочных работ на НЗМУ. Это мощный импульс для экономического развития Дальнего Востока и фундамент для новых инвестиционных проектов.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главная тема ВЭФ – "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенные в пять тематических направлений.