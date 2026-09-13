В проекте "Время возможностей" чаще всего участвовали общепит, торговля и услуги Участники проекта "Время возможностей" отметили рост узнаваемости брендов

Москва13 сен Вести.Самыми активными участниками московского спецпроекта "Время возможностей" стали представители малого бизнеса в сферах общепита, торговли и услуг. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора ГБУ "Малый бизнес Москвы" Юрий Кулагин.

По его словам, Москва обеспечила участникам масштабную медийную поддержку, включая размещение на популярных геосервисах.

Участвовать в проекте могут компании из разных сфер. В летнем сезоне наиболее активными участниками были представители сферы общественного питания, торговли и услуг, а также спортивные, творческие, образовательные организации. Большинство участников проекта отмечают рост выручки клиентов потока, а также повышение узнаваемости бренда. Среди интересных событий летнего сезона можно отметить, например, сеть семейных парков развлечений организовала и провела для детей бесплатную программу на целый день с мастер-классами, квестом и развлекательной дискотекой отметил Кулагин

Спецпроект "Время возможностей" проходил в столице России с 30 мая по 6 сентября в рамках городской программы "Лето в Москве". Благодаря ему представители малого бизнеса получили шанс заявить о себе и привлечь новых клиентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили освободить малый бизнес и инженеров от уплаты налогов. Инициатива исходила от первого зампреда комитета по бюджету и налогам Евгения Бессонова. По его словам, России необходима новая экономическая политика.