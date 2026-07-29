© Некоторые, на первый взгляд, незначительные особенности написания сообщений могут выдать, что человек скрывает некую тайну, Globallookpress

Москва29 июл Вести.Восстановить удаленное сообщение в Telegram возможно в том случае, если при его удалении пользователь нажал "Удалить для себя". В таком случае восстановление возможно через собеседника, которому было отправлено данное сообщение. Об этом рассказал представитель Роскачества в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что при нажатии "Удалить для всех" восстановить переписку не получится.

Telegram - облачный мессенджер. Все чаты, кроме секретных, хранятся на серверах разработчика и синхронизируются между устройствами онлайн. Но есть важный нюанс: автоматических резервных копий здесь нет. Поэтому, когда вы выбираете "Удалить для всех", команда мгновенно выполняется на сервере. Сообщение стирается из основного облачного хранилища, а не только с вашего устройства. Когда восстановление возможно? Если при удалении вы выбрали "Удалить для себя", а переписка осталась у другого участника чата. Попросите его переслать вам нужные сообщения, сделать скриншоты важных фрагментов или экспортировать историю чата через компьютерную версию Telegram объяснил эксперт Роскачества

Ранее технический директор HASPBOX Александр Гусев сообщил, что пароли, состоящие из "123456", "qwerty", "password" и любых последовательностей клавиш подряд, легче всего взломать.