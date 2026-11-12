Москва12 ноя Вести.При оформлении дисконтных и бонусных карт покупателям рекомендуется указывать только минимально необходимые персональные данные, сообщили RT специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

При оформлении бонусной карты - неважно, в какой организации (в кафе, магазине или на заправке), - мы даем согласие на обработку своих персональных данных. При этом существуют риски утечек, и база может попасть в руки злоумышленников предупредили эксперты

По словам специалистов, мошенники активно охотятся за личными сведениями пользователей. Чем больше информации им удастся собрать, тем проще будет организовать мошенническую атаку.

В Роскачестве объяснили, что особую опасность представляет сочетание номера телефона, фамилии, имени, отчества и даты рождения. Как пояснили в Роскачестве, эти данные могут использоваться для дублирования SIM-карты, перехвата СМС и восстановления доступа к банковским приложениям и маркетплейсам, в том числе к аккаунтам с привязанными платежными средствами.

В организации отметили, что для некоторых сервисов предоставление определенных персональных сведений действительно необходимо. Однако при оформлении карт лояльности можно соблюдать ряд простых правил, позволяющих снизить риски.

Самый надежный способ - завести карту от имени цифрового двойника. Это вымышленные данные, которые вы используете для любых неофициальных взаимодействий (соцсети, интернет-магазины), но не для банков или МФЦ. Придумайте в качестве альтернативы Ф. И. О., а также заведите отдельный почтовый адрес. Поскольку e-mail часто просят при регистрации карт лояльности, указывайте только дополнительный адрес посоветовали эксперты

Кроме того, необязательные поля в анкетах лучше оставлять незаполненными. По словам экспертов, отсутствие дополнительной информации не должно препятствовать получению скидки или участию в программе лояльности.

В Роскачестве также подчеркнули, что для оформления бонусной карты не нужны паспортные данные, сведения о семейном положении, наличии детей и составе семьи. Если компания запрашивает подобную информацию, это может свидетельствовать о сборе избыточных данных, в том числе для последующей передачи третьим лицам.

Специалисты заключили, что карта лояльности не должна превращаться в подробный цифровой профиль покупателя. Чем меньше личной информации предоставлено при регистрации, тем ниже вероятность ее утечки и использования мошенниками.

Ранее Роскачество выявило новую схему мошенничества на маркетплейсах.