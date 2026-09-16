Москва16 сен Вести.Экстерриториальные сделки - одно из перспективных направлений, которые Россия обсуждает с партнерами по Межгосударственному совету стран СНГ по геодезии, картографии и дистанционному зондированию Земли. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" глава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.

48-я сессия Межгосударственного совета стран СНГ по геодезии, картографии и дистанционному зондированию Земли проходит в Москве. На ней был продемонстрирован Геопортал СНГ, наполнение, развитие сервисов и масштабирование которого Скуфинский назвал одним из ключевых направлений межгосударственной программы сотрудничества до 2030 года.

Следующее направление перспективное, которое мы обсуждаем, — это экстерриториальные сделки, то есть возможность регистрации в будущем сделок, находясь экстерриториально в той или иной стране СНГ. У нас такой опыт уже есть с партнерами из Белоруссии, когда мы объект, принадлежащий нашим белорусским партнерам в Крыму, регистрировали на Ставрополье, в Пятигорске. И вся эта сделка заняла буквально одни сутки. То есть такой опыт есть, и мы планируем этот опыт масштабировать на другие страны СНГ, но для этого надо будет пройти, конечно, определенный путь и межведомственных соглашений, и цифровых инструментов сказал Скуфинский

Также глава Росреестра рассказал, какие страны уже предоставили данные для Геопортала СНГ.