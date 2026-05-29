Москва29 мая Вести.Представители прибалтийских государств имеют неоправданно высокий вес во всех европейских структурах, заявил ИС "Вести" полковник, военный эксперт Михаил Ходаренок.

По его словам, патологическая ненависть к РФ со стороны представителей балтийских государств видна невооруженным взглядом.

Большая пена систематически извергается политиками в основном балтийского происхождения. Эти представители лоскутных государств имеют неоправданно высокий вес во всех европейских структурах, пытаются влиять на все решения, принимаемые европейским континентом, а кроме маразма и какой-то патологической, расовой ненависти, нетерпимости к российскому государству у них нет. Например, пресловутая Кая Каллас сказал он

Ходаренок напомнил, что родственники главы евродипломатии ранее придерживались радикальных взглядов.

Ее родственники прославились в годы Великой Отечественной войны тем, что вели борьбу против партизан и состояли в охране концлагерей. И ее родственники были, естественно, наказаны советской властью. Я бы сказал, наверное, сравнительно мягко наказаны за свои деяния. Ну она оказалась достойной своих предков, что по одной, что по другой линии. Чего от нее еще ожидать? Правда, Бог ума не дал констатировал Ходаренок

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас выдвинула список требований России, в рамках которых от РФ требуется сократить ее вооруженные силы, если начнутся переговоры по Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" по этому поводу заметил, что к подобным высказываниям Каллас все привыкли и на них мало кто реагирует.