В России оценили план Ирана по прорыву американской блокады Политолог Багдасаров: Иран разрабатывает план прорыва блокады на Ормузе

Москва29 ноя Вести.Иран разрабатывает план прорыва американской блокады в Ормузском проливе. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По мнению эксперта, реализация этого плана может обернуться серьезными потерями.

Они разрабатывают план прорыва - это кажется невероятным. Предполагается, что прорыв будет осуществляться с острова Харк. Оттуда выйдет большое количество танкеров, которые под прикрытием иранских ракет и беспилотников будут атаковать американский флот, чтобы прорвать [блокаду]. Но это какой-то фантастический, большой кровавый план считает эксперт

При этом, отмечает Багдасаров, у Ирана в сложившейся ситуации мало возможностей для маневра.

В Иране есть две-две точки зрения - подержать американцев два года до президентских выборов, дождаться, пока выберут демократа и попробовать с ним договориться. И второе, чаще раздающееся, самим принять силовое решение прорвать блокаду американцев. У американцев там большие силы флота, но и у иранцев сейчас ситуация непростая. У них сейчас инфляция, много экономических проблем сказал он

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам.

Затем администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций и блокады.