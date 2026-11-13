Москва13 ноя Вести.Депутат муниципального образования "Поселок Шушары" Михаил Ветров предложил ввести в российских школах курс "Основы блогинга".

Копия обращения с инициативой на имя министра просвещения Сергея Кравцова оказалась в распоряжении RT.

Прошу вас оценить целесообразность внедрения в школьную программу в качестве эксперимента курса "Основы блогинга", в котором школьников обучали бы корректной и правильной работе с информацией в блогосфере, различать форматы и жанры, основам цифровой безопасности и гигиены, а также навыкам ведения собственных блогов говорится в тексте обращения

Ветров считает, что такой курс поможет гармоничному развитию детей и повысит конкурентоспособность российской молодежи в цифровой среде.

Ранее первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова рассказала, как работает "Институт поддержки детского блогинга".