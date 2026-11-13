В России разрабатывают законопроект с иерархией традиционных ценностей Иерархию традиционных ценностей выстраивают в законе о патриотическом воспитании

Москва13 ноя Вести.Российские власти готовят к внесению в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании и гражданском просвещении. Документ определит иерархию традиционных ценностей из указа президента РФ Владимира Путина №809.

В Москве проходит III Международный симпозиум "Создавая будущее", на котором выступил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

В ходе выступления на сессии "Ценности будущего: от определения к актуализации" он рассказал о цивилизационном коде россиян. Его прописали по итогам исследования, в ходе которого историки и философы выявили 56 особенностей, которые прослеживаются в российском народе на протяжении всей истории, начиная с Киевской Руси и заканчивая нынешним временем. Код формулируется как вера (служение высокой цели), Родина (патриотизм и суверенитет), правда (справедливость, совесть, честность), семья (гармония личности и группы) и воля (свобода выбора).

Кроме того, Харичев затронул в своем выступлении вопрос "ценностей будущего". Многие из них, утверждает он, полярны, поэтому необходимо стремиться к достижению гармонии между этими полюсами. К примеру, эгоизм и альтруизм (или индивидуализм и коллективизм) могут привести либо к эгоцентричности, либо к стадности, а семья (или команда) позволят создать синтез между ними.