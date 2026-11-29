Спрос на кузнецов, кольщиков дров и наборщиков текстов вырос в России

В России вырос спрос на кузнецов, конюхов и кольщиков дров Спрос на кузнецов, кольщиков дров и наборщиков текстов вырос в России

Москва29 ноя Вести.Кузнец, кольщик дров, конюх и обмотчик электрооборудования вошли в число профессий, спрос на которые вырос у работодателей в России. Об этом РИА Новости рассказали в "Авито Работа".

Ремесленные и прикладные профессии сохраняют спрос: работодатели ищут специалистов по обработке металла, оцифровке текстов и ремонту электротехнического оборудования заявили аналитики компании

Уточняется, что самый заметный рост наблюдается в кузнечном деле. Кузнецам предлагают среднюю зарплату почти в 131 тыс. рублей в зависимости от стажа, квалификации и специализации.

На втором месте по динамике спроса находится оцифровка текстов со средним зарплатным предложением в 64,4 тыс. рублей. Наборщики текстов работают с архивными документами, рукописями и другими материалами, которые нужно перевести в цифровой формат.

Тройку лидеров замыкают обмотчики со средним зарплатным предложением в 78,5 тыс. рублей в месяц. Они изготавливают и ремонтируют обмотки электродвигателей и другого электротехнического оборудования.

Четвертое место по росту спроса занимают кольщики дров, их средний предлагаемый доход достиг 60,3 тыс. рублей.

В топ-5 вошли и конюхи: количество вакансий для них выросло на 10%, а среднее зарплатное предложение составило 70 тысяч рублей в месяц добавили специалисты

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