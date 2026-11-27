В РПЦ заявили, что обряды на привлечение денег являются грехом Священник Береговой: обряды по привлечению денег действительно являются грехом

Москва27 ноя Вести.Использование так называемых финансово-денежных обрядов, включая нанесение специальных цифровых символов на тело, прямо противоречит христианскому вероучению. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил священник Владислав Береговой.

Священнослужитель пояснил, что когда человек рассчитывает на помощь посторонних сил вопреки обращению к Богу, он отдаляет себя от веры.

Если ты считаешь, что дароподателем всех благ является Бог, то у него и проси, ему и служи. Но если ты ждешь помощи от кого угодно: и от Бога, и от Сатаны, то, естественно, Бог отходит в сторонку. Это действительно является грехом, но надо помнить, что грех - это не то, за что Бог тебя накажет, а грех- это то, что приносит вред сказал священнослужитель

Священник также напомнил о традиции размещать подковы над дверями в надежде на привлечение удачи. Он отметил, что никакой атрибут не решит житейские задачи без личных усилий.

Ранее протоиерей Виталий Рыбаков рассказал, что в христианской традиции не существует неискупляемых грехов, главное, чтобы человек искренне раскаялся в своем поступке.