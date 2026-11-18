В Рыбном союзе объяснили, как продавцы выдают селедку за лосося Рыбный союз предупредил о подмене дорогой рыбы более дешевой

Москва18 ноя Вести.Недобросовестные продавцы могут выдавать более дешевые виды рыбы за дорогие, используя пищевые красители. О распространенных схемах фальсификации и способах их распознать Life.ru рассказали в Рыбном союзе России.

По его данным, случаев подмены становится меньше благодаря ветеринарному контролю, системе прослеживаемости "Меркурий" и проверкам торговых сетей. Однако риск обмана сохраняется, особенно при покупке продукции на развес и в неорганизованной рознице.

В частности, сельдь и скумбрию могут окрашивать в розовый цвет, чтобы придать им сходство с лососевыми. Также вместо семги покупателям могут продать более дешевую форель, вместо чавычи и нерки – кету и горбушу, а вместо трески – минтай, пикшу или сайду. Палтуса могут подменять пангасиусом. Фальсификация встречается и в консервах: вместо сайры в банки могут класть сельдь или сардинеллу.

Специалисты советуют внимательно изучать состав и указанное на упаковке название рыбы, а не ориентироваться на рекламные надписи. Насторожить должны необычно яркий цвет масла или рассола, а также подозрительно низкая цена. При покупке на развес стоит запросить у продавца сведения о происхождении продукции и сопроводительные документы.

Ранее эксперт по пищевой безопасности Дон Шаффнер предупредил об опасности неправильной разморозки рыбы. По его словам, ошибка может привести к отравлению ботулотоксином.