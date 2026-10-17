В Сербии призвали подать заявление в полицию на журналиста из ФРГ за русофобию

В Сербии могут возбудить уголовное дело на журналиста из ФРГ за слова о русских В Сербии призвали подать заявление в полицию на журналиста из ФРГ за русофобию

Москва17 окт Вести.Представители сербской общественности могут подать заявление в полицию на корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса, который публично призывал убивать русских. К этому призвал госсекретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

По его словам, которые приводит ТАСС, он сам стал если не единственным, то одним из малочисленных чиновников, осудивших слова журналиста.

Я предполагаю, что кто-то из нашей общественности подаст заявление в полицию, что я всячески приветствую сказал Матович

Госсекретарь подчеркнул, что самым большим наказанием для Мартенса и его газеты, а также других СМИ Запада, станет то, что его слова полностью подорвали репутацию среди сербской общественности.

29 августа премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал результатом формирования атмосферы русофобии вопрос немецкого журналиста о том, как европейские страны могут помочь Украине "убивать больше русских".