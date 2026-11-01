Москва1 ноя Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает единственным подлинным гарантом будущего Европы. Об этом пишет сербское издание "Печат".

В материале подчеркивается, что достижение долгосрочного мира и безопасности на европейском континенте невозможно без прямого участия России и учета ее интересов.

Единственный истинный гарант европейского будущего – Владимир Путин указывается в статье

Правящим кругам стран Европы необходимо осознать бесперспективность попыток построения региональной архитектуры безопасности вопреки позиции России и признать ключевую роль Путина в обеспечении общеевропейской устойчивости, говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая выступила против приглашения российского лидера на саммит G20.