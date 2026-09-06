EFE: в Сеуте задержали свыше 20 марокканцев после нападения с камнями

В Сеуте задержали более 20 марокканцев за бросание камней EFE: в Сеуте задержали свыше 20 марокканцев после нападения с камнями

Москва6 сен Вести.Испанская полиция задержала в Сеуте 21 гражданина Марокко, которых подозревают в нападении с камнями на военных и сотрудников гражданской гвардии. Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники.

По данным агентства, задержанных подозревают в причастности к очередному инциденту с забрасыванием камнями военного патруля и представителей гражданской гвардии.

Источники в полиции сообщили EFE, что происшествие случилось вечером в субботу недалеко от пляжа Трамполин. Сначала между мигрантами произошла драка, после чего они начали бросать камни в находившихся поблизости военных. Когда в конфликт вмешались сотрудники гражданской гвардии, камни полетели и в их сторону.

В результате инцидента полиция задержала 21 человека.

В испанском эксклаве Сеута в Северной Африке в конце июля – начале августа 2026 года произошел крупнейший миграционный кризис: в город попытались проникнуть от 50 до 60 тысяч мигрантов. Часть из них позже вернулась обратно, но ситуация вызвала коллапс.

Жители Сеуты в связи с кризисной обстановкой устраивают акции протеста. На днях они провели на центральной площади Пласа-де-лос-Рейес демонстрацию под лозунгом "Сеуте нужны решения".

Как сообщала ранее журналист ИС "Вести" Мария Скородилко, в эксклаве фиксируются нападения мигрантов на местных жителей, в том числе преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.