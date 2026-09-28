Москва28 сен Вести.Отечественный восьмиядерный процессор "Эльбрус" впервые применили в системе управления ракетой "Союз-5". Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, выступая на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2026".

В ее (ракеты "Союз-5". – Прим. ред.) системе управления впервые применен отечественный восьмиядерный процессор "Эльбрус". Причем речь шла не просто о замене иностранных комплектующих на отечественные, а также о том, что важно было всю аппаратную часть и программный софт написать самостоятельно рассказал он

По словам главы Роскосмоса, в результате внедрения "Эльбруса" энергетическое потребление снизилось, скорость передачи увеличилась и успешность пуска стала ярким подтверждением правильности принятого решения.

В своем выступлении Баканов также представил результаты внедрения новых электронных технологий в российскую космическую технику. Кроме того, он рассказал о практическом использовании искусственного интеллекта (ИИ) в российском сегменте Международной космической станции (МКС).

Ранее Баканов рассказал о численности спутниковой группировки РФ.