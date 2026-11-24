В Сочи стартовали съемки седьмого сезона детектива "Спасская" В Сочи начались съемки седьмого сезона детектива "Спасская"

Москва24 ноя Вести.Съемки седьмого сезона детективного сериала "Спасская" стартовали в Сочи. Главные роли исполнят Карина Андоленко, Алексей Матошин, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов и другие актеры, режиссером проекта выступает Давид Ткебучава.

По сюжету следователь уголовного розыска Анна Спасская (Карина Андоленко) едва не погибает при задержании своего давнего противника Сергея Емельянова (Александр Макогон). Ее спасает бывший коллега и возлюбленный Владислав Романов (Алексей Матошин), который надеется возобновить отношения с героиней.

В ходе расследования очередного убийства Спасская сталкивается с криминальным бизнесменом Захаром Данилиным по прозвищу Дипломат (Сергей Тезов). Его адвокатом становится бывший муж следователя Олег (Роман Маякин), намеренный вернуть расположение Анны.

По словам режиссера проекта, в новом сезоне появятся дополнительные персонажи и необычные места действия, включая кавказские горные селения и ущелья. Съемки пройдут в Сочи и других районах Краснодарского края.

Ранее Андоленко рассказала, кому отдает предпочтение из мужчин-героев в сериале "Спасская".