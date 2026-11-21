Москва21 ноя Вести.При сокращении перечня видов вредных насекомых, в отношении которых проводятся мероприятия по защите лесов, нужна корректировка понятия "очаг". Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

Мы считаем, что у нас есть аборигенные виды вредителей, они тысячелетиями живут в наших лесных экосистемах. В конце концов, многие из них являются санитарами леса. Без них может быть даже экосистемам будет не всегда просто справляться. И с инвазивными это точно нужно делить. Как делить? Откорректировать понятие, что есть очаг. На сегодняшний день, для понимания, у нас очагом являются разнополые особи. Их ловят феромонными ловушками, и это является уже предметом ввести карантинную зону. Нужно ли перестраивать? Сегодня все были единодушны в этом мнении. Нужно менять первопричину понятие, что является очагом сказал он

В ноябре 2026 года в Совете Федерации обсудили исключение из карантинного перечня ЕАЭС ряда широко распространенных в России лесных вредителей, включая сибирского и непарного шелкопрядов, а также усачей.