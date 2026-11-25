В США взяли под стражу выигрывавшего в лотерею $1 млн иммигранта

В США иммигрант нелегал сорвал джекпот в $1 млн и был арестован В США взяли под стражу выигрывавшего в лотерею $1 млн иммигранта

Москва25 ноя Вести.Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) задержали нелегального мигранта, который стал победителем лотереи Массачусетса и выиграл 1 миллион долларов.

Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Билл Мелугин. По его данным, задержанный — уроженец Сальвадора, который числился в розыске ICE. В 2013 году он незаконно пересек американскую границу в Техасе и подлежал депортации.

18 ноября организаторы лотереи Массачусетса вручили счастливчику чек на 1 миллион долларов, спустя три дня опубликовали на странице в соцсетях его фотографию.

Вскоре после этого по адресу пребывания иммигранта прибыли сотрудники ICE. При задержании сальвадорец пытался скрыться, но правоохранители догнали и арестовали его.

По законам штата Массачусетс, для участия в лотерее и получения приза не требуется американское гражданство — достаточно подтвердить достижение 18-летнего возраста.

Ранее стало известно, что российский моряк выиграл 1 миллион долларов в лотерее в Дубае.