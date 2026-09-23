Первый рабочий день мужчины в США закончился через 2,5 часа из-за плохой гигиены

В США мужчину уволили через 2,5 часа после выхода на работу из-за гигиены Первый рабочий день мужчины в США закончился через 2,5 часа из-за плохой гигиены

Москва23 сен Вести.35-летний американец Крис Смоллс рассказал, как его уволили в первый рабочий день. Абсурдной причиной своего увольнения он поделился на форуме Reddit.

По словам молодого человека, он в течение девяти месяцев был безработным и нашел новое место с помощью агентства по временному трудоустройству. Перед выходом на работу он посетил душ и приготовил новую рубашку поло.

В офисе мужчину встретили, провели экскурсию, стали обучать, после чего предложили пойти на обед пораньше. По словам мужчины, когда он выходил из здания, ему позвонили и сообщили, что он уволен из-за плохой гигиены. К тому моменту прошло 2,5 часа с начала рабочего дня.

По словам Смоллса, дело вовсе не в гигиене. Друзья заверили, что от него не пахло в тот день, у него был ухоженный вид, он пользовался дезодорантом. Смоллс отметил, что не курит и регулярно чистит зубы.

Причиной, по мнению мужчины, могло стать то, что он почесал нос, что могло смотреться со стороны как ковыряние в носу. Или же он непроизвольно рыгнул с закрытым ртом, и кто-то это услышал.

"Честно говоря, я не знаю и не получил разъяснений", - написал он. За короткую смену ему до сих пор не заплатили.

В настоящее время Смоллс снова ищет работу. Агентство по трудоустройству, которое помогло ему в последний раз, после случившегося на связь не выходит.

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