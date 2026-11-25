В США раскрыли данные об объемах плутония и ядерном арсенале Израиля Эксперты США оценили ядерный арсенал Израиля в 90 боеголовок

Москва25 ноя Вести.Ядерный арсенал Израиля составляет около 90 боеголовок, при этом страна продолжает активно инвестировать в модернизацию носителей и ядерной инфраструктуры.

К таким выводам в журнале Bulletin of the Atomic Scientists пришли эксперты Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и Маккензи Найт-Бойл, основываясь на спутниковых снимках, утекших документах и оценках объемов расщепляющихся материалов.

Хотя накопленного Израилем запаса оружейного плутония (800–1000 кг) теоретически хватило бы на 160–250 зарядов, размер арсенала ограничен доступными носителями и потребностями армии. Аналитики зафиксировали масштабное подземное строительство в ядерном центре в Димоне, где стареющий реактор планируют эксплуатировать до 2040 года.

По оценкам экспертов, израильский арсенал баллистических ракет "Иерихон" насчитывает до 50 единиц (с дальностью "Иерихон-3" свыше 4 тыс. км), а также может включать ядерное оснащение для модифицированных самолетов (F-15I, F-16, F-35I) и подводных лодок класса Dolphin.