Politico: возможную гибель военных из-за вакцин от COVID-19 расследуют в США

В США расследуют возможную гибель военных из-за вакцин от COVID-19 Politico: возможную гибель военных из-за вакцин от COVID-19 расследуют в США

Москва4 сен Вести.Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава Пентагона Пит Хегсет намерены выяснить, привела ли обязательная вакцинация от COVID-19 к гибели американских военнослужащих.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на судебные показания военного врача Терезы Лонг.

По словам Лонг, она проверяет 2544 случая неподтвержденных сообщений о смертях военных после вакцинации.

Военный врач заявила в федеральном суде Вирджинии, что сотрудничает с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и министром обороны Питом Хегсетом с целью расследовать, умирали ли военнослужащие от вакцин против COVID-19 после того, как президент Джо Байден в 2021 году обязал военнослужащих пройти вакцинацию говорится в материале

Врач отметила, что надеется закончить свое исследование в течение года.

Ранее газета The New York Times написала, что Пентагон скрыл информацию о десятках случаев ранений американских военнослужащих в войне с Ираном.