Москва4 сенВести.Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава Пентагона Пит Хегсет намерены выяснить, привела ли обязательная вакцинация от COVID-19 к гибели американских военнослужащих.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на судебные показания военного врача Терезы Лонг.
По словам Лонг, она проверяет 2544 случая неподтвержденных сообщений о смертях военных после вакцинации.
Военный врач заявила в федеральном суде Вирджинии, что сотрудничает с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим и министром обороны Питом Хегсетом с целью расследовать, умирали ли военнослужащие от вакцин против COVID-19 после того, как президент Джо Байден в 2021 году обязал военнослужащих пройти вакцинациюговорится в материале
Врач отметила, что надеется закончить свое исследование в течение года.
Ранее газета The New York Times написала, что Пентагон скрыл информацию о десятках случаев ранений американских военнослужащих в войне с Ираном.