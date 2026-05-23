В Старобельске удар ВСУ привел к полному разрушению памятника архитектуры

Москва23 мая Вести.В Старобельске Луганской Народной Республики полностью разрушено здание главного корпуса педагогического колледжа, который накануне подвергся удару ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Здание являлось памятником архитектуры местного значения и датировалось 1907 годом.

К сожалению, от него остались одни руины заявила агентству заведующая старобельским филиалом Луганского краеведческого музея Елена Полякова

Она отмечает, что здание строилось в два этапа, а первых школьниц оно приняло в 1910 году. Учебное заведение изначально считалось женской гимназией.

По последним данным, в результате удара погибло 18 человек. Самой старшей жертве киевской агрессии было 22 года.