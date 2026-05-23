Москва23 маяВести.В Старобельске Луганской Народной Республики полностью разрушено здание главного корпуса педагогического колледжа, который накануне подвергся удару ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Здание являлось памятником архитектуры местного значения и датировалось 1907 годом.

К сожалению, от него остались одни руины

заявила агентству заведующая старобельским филиалом Луганского краеведческого музея Елена Полякова

Она отмечает, что здание строилось в два этапа, а первых школьниц оно приняло в 1910 году. Учебное заведение изначально считалось женской гимназией.

По последним данным, в результате удара погибло 18 человек. Самой старшей жертве киевской агрессии было 22 года.