Москва21 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно били именно по четвертому-пятому этажу корпуса колледжа в Старобельске, так как именно на них находилось общежитие для сирот и приезжих студентов. Об этом в документальном фильме Марины Ким "Непрожитая жизнь" рассказал главный инженер МБУ Центр "Благоустройства" Аркадий Овчаренко, сообщает ИС "Вести".

По его словам, первые три этажа здания, по которому пришелся удар, считались учебным корпусом.

Детвора жила там вот четвертый-пятый этаж. В основном жили, ну, приезжие и сироты. … Били целенаправленно именно по четвертому-пятому этажу, потому что именно там общага была. Сначала дрон, а потом второй удар, и туда же в корпус. Вообще по городу в тот день было 32 удара. 16 штук именно сюда сообщил Овчаренко

После удара половина студентов выбежала на лестничную клетку, однако из-за повторной атаки многие не смогли спастись, рассказал он.

И вот они с пятого этажа бежали, и туда получился прилет, и все сложилось. Последние этажи были завалены. Две близняшки… одна побежала налево – выжила, а вторая сестра – ушла. В комнате три человека было, два парнишки ушли сюда – задавило их, один выжил. Уже когда начали вытаскивать, мы спасли двух человек, две девчонки на самом верхнем этаже. Потом хлопец Максим кричал, мы его тоже подняли сказал Овчаренко

Украинские боевики нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате атаки 21 человек погиб, более 40 пострадали.