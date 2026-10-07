Минобороны РФ: под Сумами взят в плен украинский футболист, служивший в ВСУ

В Сумской области попал в плен украинский футболист Азбукин Минобороны РФ: под Сумами взят в плен украинский футболист, служивший в ВСУ

Москва7 окт Вести.Бывший футболист Егор Азбукин, игравший в клубах Первой лиги Украины и насильно призванный в ВСУ, взят в плен российской армией в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

До мобилизации я учился в аграрном университете и выступал за несколько футбольных команд, в том числе играл в Венгрии. Меня даже просматривали в московском ЦСКА, но безуспешно. Скоро спортивная карьера завершилась и пришлось подрабатывать в разных местах. Например, оператором на газовой заправке рассказал Азбукин на допросе

После мобилизации в 2024 году экс-футболист был направлен в учебную роту., а затем его отправили охранять автотранспорт 5-го пограничного отряда в районе города Лебедин в Сумской области.

Вскоре я начал чудить, так как не хотел служить, и меня перевели в Шосткинский район Сумской области оборудовать позиции сообщил бывший футболист

Одну из позций ВСУ обнаружили российские военные и нанесли по ней удар. Егор Азбукин остался в живых: он заблудился в лесу и добровольно сдался российским солдатам. По его словам, в российском плену он встретил достойное отношение.

Ранее пленный солдат ВСУ сообщил на допросе, что сослуживцы открыли по нему огонь.