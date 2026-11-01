Спектакль с Ахеджаковой в Ташкенте отменили за несколько часов до показа

В Ташкенте отменили спектакль с участием Лии Ахеджаковой Спектакль с Ахеджаковой в Ташкенте отменили за несколько часов до показа

Москва1 ноя Вести.Показ спектакля Лии Ахеджаковой "Мой внук Вениамин" в Ташкенте не состоялся – за несколько часов до начала представление было отменено, организаторы пообещали вернуть деньги за билеты и сообщить новую дату показа.

Информация о новой дате и времени проведения будет сообщена дополнительно сообщили организаторы

Организаторы объяснили срыв мероприятия логистическими проблемами: по их словам, декорации не успели прибыть вовремя. Спектакль при этом не перенесли на дату, когда реквизит уже был бы на месте, а отменили полностью, говорится в официальном обращении к публике.

Постановка "Мой внук Вениамин" создана по пьесе Людмилы Улицкой (включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Премьера состоялась 11 лет назад, но Лия Ахеджакова до сих пор гастролирует с этим спектаклем по миру. Других ролей у нее не осталось.

Ранее Ахеджакову предложили лишить всех званий в России.