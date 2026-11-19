СМИ сообщили о лимитах на покупку ряда товаров в украинских супермаркетах АТБ

В украинских супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу продуктов СМИ сообщили о лимитах на покупку ряда товаров в украинских супермаркетах АТБ

Москва19 ноя Вести.Некоторые супермаркеты украинской сети АТБ установили ограничения на количество продовольственных товаров, которые может приобрести один покупатель. Об этом сообщили местные СМИ.

Журналисты разместили фотографию соответствующего объявления, вывешенного в одном из магазинов сети.

Ограничения распространяются на масло, крупы, макаронные изделия, соль, сахар и муку. В один чек будет отпускаться не более шести штук или килограммов продукта.

В объявлении не уточняются причины таких ограничений.

Накануне очевидцы сообщали об аналогичных мерах в сети супермаркетов "Эпицентр", где ограничили продажу подсолнечного масла.

Ранее сообщалось о приостановке работы всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга Kernel на территории страны. Причинами назывались повреждения промышленных резервуаров и оборудования, а также небезопасная обстановка.