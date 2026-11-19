Москва19 нояВести.Некоторые супермаркеты украинской сети АТБ установили ограничения на количество продовольственных товаров, которые может приобрести один покупатель. Об этом сообщили местные СМИ.
Журналисты разместили фотографию соответствующего объявления, вывешенного в одном из магазинов сети.
Ограничения распространяются на масло, крупы, макаронные изделия, соль, сахар и муку. В один чек будет отпускаться не более шести штук или килограммов продукта.
В объявлении не уточняются причины таких ограничений.
Накануне очевидцы сообщали об аналогичных мерах в сети супермаркетов "Эпицентр", где ограничили продажу подсолнечного масла.
Ранее сообщалось о приостановке работы всех маслоэкстракционных заводов агрохолдинга Kernel на территории страны. Причинами назывались повреждения промышленных резервуаров и оборудования, а также небезопасная обстановка.