Москва18 ноя Вести.На Украине начали массово скупать подсолнечное масло. Об этом сообщают местные СМИ.

В социальных сетях размещены кадры из магазинов Днепропетровска на юго-востоке Украины, на которых видно, как граждане стоят в очереди на кассу, взяв десятки литров масла. На другом фото размещено объявление от администрации, что теперь установлен лимит - не более пяти литров масла на одного покупателя.

Перед этим украинские СМИ писали, что в львовских супермаркетах также ограничили продажу масла, отпуская не более двух бутылок в руки.

Причиной стали перебои в работе крупнейших производителей: остановились заводы Kernel, "Потоки" и "Королевский вкус".

Ранее также сообщалось, что цены на хлеб и хлебопродукты на Украине в октябре 2026 года выросли на 21,3% относительно октября 2025 года.