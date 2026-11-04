Rapporteur: в Денвере и Вашингтоне идет голосование за запрет фуа-гра

В Вашингтоне и Денвере могут запретить фуа-гра Rapporteur: в Денвере и Вашингтоне идет голосование за запрет фуа-гра

Москва4 ноя Вести.Производители фуа-гра из Европы внимательно следили за промежуточными выборами в США, поскольку избиратели штата Денвер и города Вашингтон в округе Колумбия голосовали за инициативу по запрету этого продукта, сообщило издание Rapporteur.

Голосование проходило одновременно с выборами в Конгресс США. В случае успеха инициативы запреты вступят в силу с 1 июля 2027 года.

В США местные компании, связанные с организацией по защите животных Pro-Animal Future, выдвинули две инициативы - Постановление № 311 в Денвере и Инициативу № 86 в Вашингтоне, округ Колумбия. Они предусматривают запрет на принудительное кормление птиц и продажу продуктов, изготовленных с использованием этой практики говорится в публикации

В июле запрет на производство фуа-гра был введен на законодательном уровне в Бразилии. Также новым законом было запрещено получение других продуктов питания, полученных путем принудительного кормления животных.