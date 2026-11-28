В Венгрии потребовали конкретики перед решением о новой помощи Киеву от ЕС

В Венгрии не спешат принимать решение о новой помощи Киеву без оценки рисков В Венгрии потребовали конкретики перед решением о новой помощи Киеву от ЕС

Москва28 ноя Вести.Венгрия не хочет принимать решение относительно новой помощи Киеву от ЕС, пока не получит конкретику: предложения, условия финансирования и последствия для бюджета страны. Об этом газете "Известия"​​​ заявил депутат от правящей партии "Тиса" Жолт Юдак

В вопросе предоставления Украине дальнейшей финансовой поддержки со стороны ЕС обоснованную позицию можно будет сформировать после ознакомления с конкретными предложениями, условиями их финансирования и последствиями для бюджета Венгрии сказал он

В последнем проекте бюджета объединения на 2028-2034 годы председатель Евросовета Антониу Кошта предложил сократить общие расходы на 204 миллиарда евро, хотя раньше сумма достигала €2 трлн. При этом резерв для Украины в размере €100 миллиардов был оставлен без изменений.

Вскоре стало известно, что лидеры семи европейских стран выразили резкое недовольство ходом обсуждения семилетнего бюджета Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе. Их привел в ярость подход к этому вопросу главы Евросовета Антониу Кошты. В связи с этим они потребовали от него сложить полномочия. А чуть позже - три страны ЕС отказались поддержать дополнительное финансирование Киева на 2027 год.