Москва24 окт Вести.Разведывательно-досмотровый комплекс "Сфера", используемый российскими военными в зоне специальной военной операции, оснащен высокочувствительным микрофоном и четырьмя камерами, которые дают круговой обзор. Подробности об устройстве информационной службе "Вести" рассказал инженер-испытатель комплекса с позывным Китай.

По его словам, "Сфера" может использоваться в сложных климатических условиях.

Устройство предназначено для досмотрового комплекса мероприятий в рамках сложных условий в разных климатических температурах, начиная от минус 10 до плюс 40. Осмотр труднодоступных каких-либо секторов, колодцев, тоннелей. Можно использовать через штатив, можно использовать через подвесную тетиву. [Одна из функций] – создание безопасной зоны для выявления противника на подходе или какого-либо лица на подходе. Устройство может определять движущийся объект сообщил Китай

Он также рассказал о датчиках, которыми оснащаются комплексы.

Микрофоны отдельного ряда производства – высококачественные, высокочувствительные. Дальность работы микрофона – до 15 метров. Каждая камера имеет градус 110, и поэтому полный градус обзора у тебя предоставлен – это 360 градусов в окружности рассказал Китай

По словам инженера, "Сфера" защищена от повреждений.

Вся компонентная база устанавливается на подушках виброгашения. Корпус находится в полимере. При работе бойцов не боится повреждений, не боится бросков, не боится забросов в здания, прямых бросков об стену добавил Китай

Китай также рассказал, что в будущем комплекс можно будет использовать и для прямого воздействия на противника.

Данный проект может развиваться в двух направлениях. Первый – это ослепляющий фактор, так скажем, называемая "гром и молния", когда идет дестабилизация органов ориентирования противника сказал Китай

Ранее представитель компании-разработчика БПЛА Василий Сорокин и инструктор технической поддержки с позывным Бари рассказали о преимуществах ударного беспилотника "Сорока", созданного ижевскими конструкторами.