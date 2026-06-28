В пострадавшей от смерча Кушве проводят вакцинацию от гепатита А

Вакцинацию от гепатита А проводят в свердловской Кушве после смерча В пострадавшей от смерча Кушве проводят вакцинацию от гепатита А

Москва28 июн Вести.Среди жителей Кушвы Свердловской области, по которой вечером 22 июня пронесся смерч, проводят вакцинацию против вирусного гепатита А. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

Ранее сообщалось, что внезапным стихийным бедствием были полностью разрушены 32 частных жилых дома, повреждено 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, передает ТАСС.

По данным регионального МЧС, в результате непогоды пострадали 16 человек. В городе был введен режим ЧС.

В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А написал Михаил Слепухин в соцсети "ВКонтакте"

К тем, кто не может прийти к месту вакцинации самостоятельно, возможен выезд бригады на дом. Для этого людям необходимо оставить заявку, позвонив в Центральную районную больницу Кушвы, проинформировал глава округа.